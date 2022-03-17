قالت قوات حرس الحدود البولندية، اليوم الخميس، في تغريدة نشرتها على موقع "تويتر"، أن هناك نحو 95ر1 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى بولندا منذ أن شنت روسيا هجومها على البلاد.

ويشمل العدد 60 ألف شخص تم التعامل معهم يوم أمس الأربعاء، وذلك بانخفاض نسبته 11% بالمقارنة مع اليوم السابق.

ولا توجد أرقام رسمية في الوقت الحالي بشأن عدد اللاجئين الذين ظلوا في بولندا، وعدد هؤلاء الذين سافروا إلى دول أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، تسجيل وصول 187 ألفا و428 وافدا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وأغلب هؤلاء الوافدين من النساء والأطفال.

ومن المحتمل أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير، حيث إن ألمانيا تقوم فقط بتسجيل أولئك الذين رصدتهم الشرطة في أماكن مثل الحدود الواقعة بين ألمانيا والنمسا، وفي المحطات أو في القطارات.