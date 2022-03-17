وصف الفنان فاروق فلوكس، الفنان عادل إمام بـ"الصديق والأخ والحبيب"، لكنّه أكّد أنه لا يوجد أي تواصل بينهما.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء: "مفيش تواصل لكن اللي في القلب في القلب.. إحنا حبايب".

وأضاف أنه أقدم من عادل إمام في التخرج من كلية الزراعة، لكنهما اجتمعا في مجال الفن وقدّما الكثير من الأعمال المشتركة، مبديًّا تقديره لعادل إمام الذي وصفه بـ"النادر".

وأشار فلوكس، إلى أنه يرفض إطلاق اسم الزعيم على عادل إمام باعتبارها قليلة عليه وفق تعبيره، وتابع: "عادل إمام أكبر فنان قدّم عروضًا مسرحية في العالم".

ولفت إلى أنّ عادل إمام مختلف عن الراحلين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، وأوضح: "المهندس أستاذنا .. أنا وعادل تتلمذنا على إيده، وأستاذ جميع هؤلاء كان عبد المنعم مدبولي.. دول حاجة مختلفة وخاصة جدًا لكن عادل إمام لما ظهر ونال حب الجماهير بقى حاجة تانية".