وفد منظمة الصحة العالمية يختتم زيارته لهيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية اختتام الزيارة الرسمية التي قامت بها منظمة الصحة العالمية للهيئة، والتي استمرت لمدة خمسة أيام، بدءاً من ١٣ وحتى ١٧ مارس الجاري.

وأكدت الهيئة أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على ما اتخذته هيئة الدواء المصرية من إعداد وتطوير آليات وإجراءات العمل، وكذلك تطوير البنية التحتية.

كما أعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن ثقته في الإعدادات الجارية، والجهد المبذول الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، وتطلعهم الى استمرار التعاون البناء والمثمر، وحرصهم على تقديم مختلف سبل الدعم المؤسسي لتمكين هيئة الدواء المصرية من تحقيق أهدافها المنشودة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود المنظمة لدعم الدول في بناء قدراتها الخاصة بالممارسات التنظيمية الجيدة؛ لتعزيز إتاحة المستحضرات الطبية بشكل آمن وفعال وذو جودة عالية.