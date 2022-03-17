رد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، على احتمالية تشفير بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة المقبلة.

وقال سويلم، في تصريحاته عبر قناة "صدى البلد": "لا أعتقد ذلك، البث الجماعي لابد أن يكون متفق عليه من الأندية".

وأضاف: "وارد أن يكون هناك خلافات بينهم، ولذلك لابد من عرض الأمر على الجميع والوصول إلى صيغة اتفاق".

وتابع: "سنعقد مسابقة لاختيار تصميم جديد لدرع الدوري هذا الموسم، العديد الشركات المتخصصة في هذا المجال ستجري دراسة لاختيار الشكل الأفضل للدرع الذي سيصنع في إنجلترا".

وأوضح: "الرابطة نجحت في تكوين كيان يستمر لفترة طويلة، خاصة وأنها المنوط بها إدارة الكرة في مصر، أسوة بالبطولات الكبرى بالعالم".

وأشار سويلم إلى أن الرابطة اتخذت قرارا باختيار مقر اتحاد الكرة كمقر لها بعد أن تم التنسيق بين الطرفين، كما كشف عن وجود جوائز لأفضل لاعب وأفضل حارس بنهاية الموسم.