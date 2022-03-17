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نمو الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 3%

علم نيوزيلاندا
علم نيوزيلاندا
د ب ا
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 3:23 ص | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 3:23 ص

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 3% في ربع كانون الأول/ديسمبر 2021 ، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات الرسمية الحكومية اليوم الخميس.

وجاء الارتفاع في الوقت الذي تم فيه تخفيف قيود فيروس كورونا. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 6ر3% في ربع أيلول/سبتمبر 2021، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات.

وقادت صناعات الخدمات هذه الزيادة وانعكس ارتفاع تجارة التجزئة في ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 6ر5% على مدار العام المنتهي في كانون الأول/ديسمبر 2021 مقارنة بالعام المنتهي في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وقال وزير المالية جرانت روبرتسون إن نيوزيلندا تواصل التفوق على العديد من الدول التي تقارن نفسها بها.

وبالمقارنة مع النمو الفصلي في نيوزيلندا بنسبة 3%، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 7ر1%، وكندا بنسبة 6ر1%، واليابان بنسبة 1ر1%، ومنطقة اليورو بنسبة 3ر0%. بينما كانت أستراليا فقط هي من حقق نموا أكبر بزيادة 4ر3%.

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