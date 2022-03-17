ستيفين كاري يتعرض لإصابة قوية في الدوري الأمريكي لكرة السلة

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تعرض ستيفين كاري نجم جولدن ستيت واريورز لإصابة قوية في الساق اليسرى خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام بوسطن سيلتكس 88 /110 فجر الخميس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولم يشارك كاري في النصف الثاني من المباراة بعد تعرضه للإصابة قبل أربع دقائق من نهاية الربع الثاني عقب التحامه مع ماركوس سمارت لاعب سيلتكس.

واكتفى كاري بتسجيل ثلاث نقاط ومتابعة واحدة وتمريرتين حاسمتين قبل مغادرة الملعب.

وأكد ستيف كير مدرب واريورز أن كاري خضع بشكل فوري لأشعة رنين مغناطيسي على موضع الإصابة.

ويقدم كاري مسيرة متميزة مع واريورز في الموسم الحالي وساهم في احتلال الفريق المركز الثالث بالقسم الغربي بعد أن حقق 47 انتصارا مقابل 22 هزيمة.

ويبلغ متوسط تسجيل كاري في الموسم الحالي و8ر25 نقطة و3ر5 متابعة و4ر6 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.