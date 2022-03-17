ارتفاع حصيلة زلزال اليابان إلى 3 قتلى ونحو 200 مصاب

أسفر زلزال قوي ضرب منطقة فوكوشيما اليابانية، عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 200 آخرين، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس.

وتضم المنطقة محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، التي انهارت بعد أمواج مد (تسونامي) في عام 2011، وهو الحدث الذي لا يزال يشكل عبئا على اليابان وترك الكثير من المنطقة المحيطة مهجورة حتى الآن.

وتم رفع تحذير من تسونامي صدر بعد الزلزال الذي وقع مساء الأربعاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس وأبلغت شركة تيبكو المشغلة لمحطة فوكوشيما لتوليد الكهرباء عن "عدم وجود أي نشاط غير مألوف" في الموقع.

وقال مزودو الكهرباء إن الإمدادات استعيدت بعد انقطاع التيار عن ملايين الأسر.

وتم تصنيف قوة الزلزال في البداية عند 3ر7 درجة. وتم تعديل درجته صباح اليوم الخميس إلى 4ر7 درجة.