سكاي نيوز عربية: وزير الدفاع الأمريكي يبحث إمكانية توفير منظومة إس – 300 لكييف

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيبحث في سلوفاكيا إمكانية توفير منظومة أس-300 المضادة للطائرات إلى كييف.

وأشار في تصريحات خاصة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، إلى أن سلوفاكيا هي الدولة الوحيدة في الـناتو التي تمتلك الـ أس-300، وذلك حسبما أفادته في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.