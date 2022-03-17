زيلينسكي: أوكرانيا تناضل لتصعيد الضغط على روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواصلة النضال للحصول على مزيد من الدعم لأوكرانيا، ومزيد من الضغط على روسيا من أجل السلام لبلدنا.

وقال الرئيس الأوكراني - في خطاب، نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الخميس - "سأخاطب البرلمان الألماني اليوم وسأستمر في النضال من أجل دعم أكبر لأوكرانيا ولممارسة مزيد من الضغط على روسيا".

وأضاف أنه اتفق مع أصدقاء أوكرانيا على خطوات جديدة من أجل السلام لبلاده.. مشيرا إلى أنه في محادثة مع رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، أعرب عن تعازيه في مقتل المواطن الأيرلندي الصحفي بيير زاكريفسكي، على يد الجيش الروسي.

وتابع زيلينسكي قائلا "تحدثت أيضا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين واتفقنا على دعم المواطنين النازحين المؤقتين".