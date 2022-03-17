معهد الاقتصاد الألماني: الحرب الروسية في أوكرانيا تتسبب في عواقب اقتصادية وخيمة

أعلن معهد الاقتصاد الألماني أنه يرى ثمة عواقب اقتصادية وخيمة على ألمانيا بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وجاء في دراسة للمعهد ، الذي يتخذ من مدينة كولونيا بغرب ألمانيا مقرا له، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أنه لا يمكن التنبؤ بحجم هذه العواقب.

وأضافت الدراسة أنه من المحتمل أن تزداد المشكلات القائمة بالفعل في سلاسل التوريد الدولية بسبب الاختناقات في الإمداد.

وبحسب الدراسة، هناك نقص في توريدات مهمة من المواد الخام القادمة من روسيا.

وأشارت الدراسة، إلى أن كلا من البلاديوم والنيكل والنيون والكابلات هي أمثلة لاختناقات في التوريد نشأت حديثا بسبب الحرب.

وحذرت الدراسة: "إذا استمر ذلك لمدة أطول، لأنه لا يمكن توفير بدائل إلا في نطاق محدود، فسيتم حينئذ مواجهة خطر حدوث خسائر مهمة في الإنتاج في الاقتصاد الألماني".

ويشار إلى أن الدراسة تستند إلى نتائج استطلاع شمل 1900 شركة.

وإلى جانب أوجه العبء التي لا تزال قائمة بسبب تفشي وباء كورونا، حذرت الدراسة من مواجهة مخاطر أخرى بسبب الحرب ، قد يتعذر تقييمها.

وأشارت الدراسة إلى أن الوقف المحتمل لواردات الغاز من روسيا إلى أوروبا قد يؤدي بصفة خاصة إلى تغيير كبير في الأفق الاقتصادية.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية ترفض مثل هذا الحظر لواردات الغاز الروسي إلى ألمانيا، إلا أن روسيا قد توقف التوريدات.