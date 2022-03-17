غادة والي: العالم مستعد لتولية امرأة منصب السكرتير العام للأمم المتحدة

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنه من المهم أن يكون هناك عدد أكبر من النساء القائمات على العمل، لأن ذلك يضمن العدالة.

وأضافت والي، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن مصر من الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا ومقدرًا في تمكين المرأة، مشيرة إلى وجود مواد كثيرة الدستور المصري تشير إلى المساواة بين الرجل والنساء.

وأشادت بالتشريعات التي صدرت تباعًا وتحمي المرأة وتمنحها حقوقها، والقرارات التي تنفذ هذه التوجهات السياسية، مؤكدة أن الإرادة السياسية كان لها دور كبير في توجيه المؤسسات المختلفة لتشجع المرأة على الانضمام لها، وهذا يترجم اقتناع الإرادة السياسية بدور المرأة.

وحول الوقت الذي سيشهد فيه العالم تولي المرأة لمنصب السكرتير العام للأمم المتحدة، أوضحت أنه لم يحدث حتى الآن أن تولت سيدة منصب السكرتير العام للأمم المتحدة، لكن المرأة قادرة على القيام بهذا الدور، خاصة أن السكرتير العام أنطونيو جوتيريش أحد أكبر الداعمين لدور المرأة، ومن أكثر المسؤولين الذين وجهوا بوجود قيادات نسائية ومنح المرأة مساحة كبيرة في عملية صنع القرار.

وذكرت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذه الخطوات تؤدي إلى استعداد العالم لأن يكون هناك سكرتير عام امرأة بعد انتهاء هذه الدورة، مضيفة أن هناك كثير من النساء القادرات على تولي هذه المهمة.