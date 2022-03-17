تعرف على أبرز قرارات المجمع المقدس في عهد البابا شنودة

منذ وفاة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رقم 117 البابا شنودة الثالث، جرت في الدولة والكنيسة مياه كثيرة، وباتت وفاته لحظة توقفت فيها عقارب الساعة في مصر، واتشحت مصر بالسواد حزنًا على بطريرك حمل لقب بابا العرب.



في هذا الملف تستعرض "الشروق" بعضًا من الأحداث في حياة البابا شنودة، من لحظة تنصيبه بطريرك في 14 نوفمبر 1971 انتهاءً بوفاته 17 مارس 2012، ونستعرض أيضَا بعضًا من كلماته وقت رسامته أسقفًا للتعليم في عهد البابا كيرلس السادس وهو البطريرك من عام "1959 - 1971 ".



وأصدر البابا شنودة في عهده عدة قرارات كنسية، ترصدها "الشروق" بعضها في نقاط، حسب كتاب القرارات المجمعية.



1. 1980: قرر المجمع المقدس عدم التصريح لرعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر إلى القدس هذا العام، في موسم الزيارة أثناء البصخة المقدسة وعيد القيامة، وذلك لحين استعادة الكنيسة رسميًا لدير السلطان بالقدس، ويسري هذا القرار ويتجدد تلقائيًا طالما أن الدير لم يتم استعادته، أو لم يصدر قرار من المجمع بخلاف ذلك.

2. 1986: لا يجوز لأسقف أن يوصي بمن يخلفه من بعد.

3. 1986: قرر المجمع المقدس عمل شهادة موحدة لخلو الموانع الزوجية تحمل توقيع كاهن الكنيسة.

4. 1986: الحصول على قائمة بأسماء الرهبان الذين يعيشون خارج أديرتهم في وضع غير رهباني، ومساءلتهم عن وضعهم وأخذ قرار بشأنهم.

5. 1989: اعتبار شهود يهوه والسبتيين غير مسيحيين.

6. 1995: لا يسمح بالتناول لمن تزوج خارج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حتى لو كان عضوًا سابقًا فيها، ما لم يتم تصحيح الوضع الكنسي بقرار من المجلس الإكليريكي.

7. 1998: مراجعة الكتب الدينية لبيان المخالفة منها للإيمان الأرثوذكسي.

8. 1999: امتناع إكليروس الكنيسة عن كتابة مقدمات أو تعقيبات لأي كتب غير أرثوذكسية، حتى لا يقرأها أبناء الكنيسة.

9. 1986: لا يجوز لإحدى الكنائس أن تسمح لراهب غريب بإقامة خدمة القداس، أو رفع البخور فيها، إلا إذا كانت متأكدة من صحة كهنوته، ومعه خطاب من أسقفه يصرح له بذلك

10. 2001: لا يتم تجليس الأساقفة الجدد في الإيبارشيات التي يتم تقسيمها إلا بعد أن يتم توزيع أموال الإيبارشية.

11. 2004: تسليم نسخ إلى سكرتارية البابا من ملف كل راهب طبقت عليه عقوبات أو جاءت ضده شكاوي.

12. 2005: التحذير من حضور اجتماعات ماكس ميشيل وقال البابا إن كل من ينضم إلى جماعة ماكس ميشيل يقطع نفسه أو يفصل نفسه من الكنيسة، ولا نعترف بماكس ولا اسمه ولا به كأسقف.

13. 2006: حرمان ماكس ميشيل، لأنه غير أرثوذكسي منشق.

14. 2007: تقديم تقرير عن بعض الأخطاء الإيمانية للدكتور جورج حبيب بباوي.

15. 2010: لجنة شؤون الإبراشيات أوصت بأن تكون لجنة الإيمان والتعليم والتشريع بتفنيد إدعاءات بدعة تأليه الإنسان التي نادى بها بعض رهبان دير أبو مقار، وهي بدعة لا ينادي بها أحد ممن يؤمن بالله.