طرح الإعلامي إبراهيم عيسى، عدة تساؤلات بشأن العلاقة بين ظهور التيارات الإسلامية في مصر، واضطهاد وتقييد حرية المرأة، متسائلا: «متى ظهر التحرش بالمرأة المصرية في شوارع ومحال وميادين وأماكن العمل»، مجيبا على تساؤله: «بدأ مع ظهور تيار الإسلام السياسي والتيار السلفي في منتصف السبعينيات».

وواصل طرح تساؤلاته خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس» مساء الخميس، قائلا: «متى ظهرت الفتنة الطائفية والحوادث بين المسلمين والمسيحيين من استهداف الإخوان والسلفيين والجماعات الإسلامية؛ للأقباط في مصر وتحديدا المرأة القبطية؟».

وتابع: «متى ظهرت مشاهد خطف سيدات قبطيات تحت إدعاء دخولهن إلى الإسلام؟ متى شاهدنا كل هذه المظاهر ضد المرأة؟»، مجيبا: «ظهرت مع ظهور الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي وسيطرة الجماعات السلفية على مصر».

وحمل الرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ مسؤولية ظهور تيارات الإسلام السياسي قائلا: «الله يرحمه ويحسن إليه الرئيس السادات في جريمته وخطيئته التاريخية؛ باستدعاء الإخوان المسلمين إلى حركة المجتمع منتصف السبعينيات مرة أخرى، عنادا في التيار اليساري الناصري».

وتابع «عيسى» أن التيارات الإسلامية؛ لم تستهدف منذ اللحظة الأولى لظهورها؛ سوى المرأة، مؤكدا أن المعركة الحقيقية وهدف التيارات الإسلامية الأول والأخير؛ هو الهيمنة على «المرأة» باعتبارها جزءا هاما من حركة الحياة إلى جانب الرجل.

وأضاف أن «الحجاب»؛ تحول من فريضة فقهية؛ إلى فريضة دينية وجزء أساسي من الدين -وكأنه ركن من أركان الإسلام- مع ظهور تيارات الإسلام الإسلامي، مشيرا إلى استهداف تلك الجماعات؛ إعادة مصر إلى مرحلة ما قبل ثورة (1919) عبر إحداث الفتنة بين عنصري الأمة والتفرقة بين الأديان وعودة المرأة إلى الحرملك، ومنع الاختلاط وفرض الحجاب على الأطفال.

وأكد أن التيارات الإسلامية طاحت في المجتمع آنذاك؛ بتواطؤ من أجهزة الدولة المصرية، على حد تعبيره.