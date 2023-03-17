اختيار رئيس وزراء بريطانيا السابق جونسون مرشحا عن المحافظين في دائرة بغرب لندن

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أعيد اختيار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، مرشحا عن حزب المحافظين في دائرته اوكسبريدج وساوث روسليب بغرب لندن.

ويأتي هذا عقب تكهنات بأن جونسون قد يسعى للحصول على مقعد أكثر أمانا قبل الانتخابات العامة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن متحدث القول: "أؤكد إعادة اختيار بوريس جونسون مرشحا عن المحافظين في أوكسبريدج وساوث روسليب".

وفي حين أن جونسون يتمتع بأغلبية سبعة آلاف صوت، يمكن القول إن مقعده مستهدف من جانب حزب العمل في الانتخابات المقبلة.

وطالما رفض حلفاء جونسون أي إشارة إلى أنه سوف يسعى لمقعد جديد أكثر أمانا، رغم استمرار التكهنات.

ومنذ غادر جونسون رئاسة الوزراء في سبتمبر الماضي، أعلن رئيس الحكومة السابق تلقيه حوالي مليون جنيه إسترليني نظير تحدثه في الفعاليات العامة.

كما أنه تحدث علنا عدة مرات عقب مغادرته منصبه، حيث انتقد أوائل الشهر الجاري الاتفاق الذي وافق عليه رئيس الوزراء ريشي سوناك مع الاتحاد الأوروبي ليحل محل عناصر بروتوكول أيرلندا الشمالية.