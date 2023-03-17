لايبزيج يسعى لمداوة جراحه أمام مانشستر سيتي في مباراة بوخوم

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يرغب فريق لايبزيج في تجاوز أثار الهزيمة الثقيلة صفر / 7 التي تلقاها أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وذلك حينما يواجه بوخوم في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) غدا السبت.

وقال ماركو روزه المدير الفني للفريق اليوم الجمعة: "لقد جلسنا معا وحاولنا علاج الأوضاع وإعادة ضبطها".

ورفض روزه إجراء مقارنة بين النصف الأول من الموسم، حينما كان الفوز على بوخوم بداية لسلسلة من 18 مباراة بدون هزيمة لفريقه.

لكن تحقيق النقاط الثلاث سيكون هدف الفريق ومواصلة طريقه للوجود في المراكز الأربع الأولى في الدوري الألماني، ويحتل لايبزيج المركز الثالث متقدما على يونيون برلين وفرايبورج بفارق الأهداف فقط.

وتابع روزه : "نعلم ما تخبئه لنا مباراة بوخوم، ستكون معركة وسيكون علينا دخولها، ستكون مباراة مختلفة كلية عن مباراة الثلاثاء"،في إشارة إلى مباراة مانشستر سيتي .

وتابع: "غدا فرصة لدخول فترة الرزنامة الدولية بفوز، وهي فرصة نرغب في انتهازها ".