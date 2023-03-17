تستعد فرقة "الرانجو"السودانية، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية بشهر رمضان المبارك، في 30 مارس الجاري على مسرح الضمة المستقل بعابدين التابع لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية.

ويقدم أعضاء فرقة "الرانجو" في حفلهم، باقة من أشهر أغاني التراث الشعبي السوداني والتي تميزت به الفرقة في حفلاتها بالأوبرا ومسرح الضمة، إلى جانب أغاني ألبومهم العالمي"عروسة الزار"، على الآت الإيقاع الموسيقية النادرة البونجز والجيمبي والتومبة والتومبانا والكريا، كما تقدم الفرقة أيضا رقصات خاصة بحزام المنجور مع قرع الطبول الأفريقية المتميزة.

وتعد"الرانجو" من أهم فرق مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية وتقدم التراث السوداني المرتبط بالزار مع موسيقى اللون في مصر، وقامت الفرقة بجولات عالمية في أستراليا والسويد وبريطانيا والدنمارك، كما قدمت عروضها على مسارح مصرية كثيرة، أهمها المسرح المكشوف في الأوبرا وبيت الهراوي ومسرح الضمة وجيزويت الإسكندرية وساقية الصاوي.