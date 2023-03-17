الكرملين: تزويد بولندا لأوكرانيا بطائرات مقاتلة لن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن تزويد بولندا لأوكرانيا بطائرات مقاتلة لا يمكن أن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية، محذرا من أنه سيتسبب بمشاكل إضافية للأوكرانيين أنفسهم.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردًا على سؤال بشأن رد فعل الكرملين على إعلان بولندا توريد مقاتلات من طراز "ميج -29" إلى أوكرانيا: "هذا مثال آخر على كيفية قيام عدد من دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك بولندا، بزيادة مستوى مشاركتها المباشرة في النزاع".

وأضاف: "تزويد أوكرانيا بهذه الطائرات، كما قلنا مرارًا وتكرارًا، لا يمكن أن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية، ولكنه يمكن أن يترك مشاكل إضافية لأوكرانيا نفسها وللشعب الأوكراني"، مشددا على أن كل هذه المعدات سيتم تدميرها.