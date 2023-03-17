سفير الصين لدى روسيا: حجم التجارة الروسية الصينية تجاوز 190 مليار دولار في 2022

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أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانج هانهوي، أن حجم التجارة الروسية الصينية في عام 2022 تجاوز 190 مليار دولار وسجل بذلك مستوى قياسيا.

وقال هانهوي في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة: "لقد وصل الحجم السنوي للتجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 190.27 مليار دولار"، مشيرا إلى أن بلاده كانت أكبر شريك تجاري لروسيا لمدة 13 عاما متتالية.

وأضاف: "أن حجم الصادرات الصينية إلى روسيا من المنتجات عالية التقنية والسيارات وقطع الغيار ارتفع بنسبة 51% و45% على التوالي".

وتابع الدبلوماسي الصيني: "كان العمل على إدخال المنتجات الزراعية إلى السوق يسير بخطى متسارعة، وعلى مدار العام زادت الإمدادات بنسبة 43% خلافا للاتجاهات العالمية"، منوها بتزايد حصة التسويات بالعملات الوطنية وتوسيع التعاون وتطوره بوتيرة ثابتة في مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس والتجارة عبر الإنترنت والاقتصاد الرقمي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج قد حددا في وقت سابق هدفا لرفع حجم التجارة الثنائية الروسية الصينية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.