 استشهاد شاب فلسطيني مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد شاب فلسطيني مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 10:46 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 10:46 م
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، استشهاد الشاب يزن عمر خصيب (23 عامًا)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب مدخل البيرة الشمالي، قرب رام الله.

وذكرت الوزارة- في بيان صحفي- أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد الشاب خصيب، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه.

وكان الشاب خصيب أصيب برصاص الاحتلال عند مدخل قرية بيتين الغربي شرق رام الله، واحتجز جثمانه، ومنع مركبات إسعاف الهلال الأحمر من نقله.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل البيرة الشمالي بشكل كامل بكلا الاتجاهين لمدة ساعة.

وباستشهاد الشاب خصيب، ترتفع حصيلة الشهداء، منذ مطلع العام الجاري، إلى (89 شهيدا)، بينهم 17 طفلا، وسيدة.

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