الأمم المتحدة: اتفاق حبوب البحر الأسود مستمر

أعلن مكتب الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، أن المناقشات المتعلقة بتجديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير آمن للحبوب من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا مستمر.



وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أن مبادرة حبوب البحر الأسود - التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين روسيا وأوكرانيا خلال شهر يوليو الماضي - تهدف إلى تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان من ثلاثة موانئ أوكرانية.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أعلن يوم الثلاثاء، تمديد اتفاق الحبوب لمدة 60 يوما إضافيا، مشيرا إلى أن المباحثات متواصلة في هذا الشأن.