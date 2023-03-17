البابا تواضروس الثانى يفتتح نهضة القديس القمص بيشوى كامل

حافتتح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الخميس، أول نهضة روحية لعيد القمص بيشوي كامل، والتي تحتضنها كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة سبورتنج شرق الإسكندرية، والتي بدأها بزيارة المزار الخاص بالقمص بيشوي كامل والذي يحوي جسده وعددا من الصور التاريخية للأنبا بيشوي مؤسس كنيسته في سبورتنج في الإسكندرية.

وقال القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، إن اليوم حدث تاريخي ، حيث يفتتح البابا تواضروس الثاني، أول نهضة لأبونا بيشوي كامل، بعد الاعتراف بقدسيته، بالإضافة إلى أن زيارة أبونا البطريرك هو حدث تاريخي يوثق في تاريخ الكنيسة.

وأضاف الوكيل البطريركي، أن ابونا بيشوي كامل كان صاحب رؤية مستقبلية حيث كانت الإسكندرية بها عدد قليل من الكنائس، وكانت بصيرته تنظر إلى المستقبل وعلم أن الإسكندرية تحتاج إلى زيادة عدد الكنائس وبنى 4 كنائس في محيط مارجرجس سبورتنج، بالإضافة إلى واحدة في اقصى الشرق هي كنيسة القديسين في منطقة ميامي، وواحدة في أقصى الغرب كنيسة الأنبا بيشوي في منطقة اللبان.

جدير بالذكر أن القمص بيشوي كامل يعد منارة للكهنوت بالإسكندرية بل ولكل كهنة جيله، حيث أسس 7 كنائس بالإسكندرية وهي كنيسة مار جرجس سبورتنج وكنيسة الانبا تكلا بالإبراهيمية وكنيسة مار جرجس بالحضرة وكنيسة الملاك ميخائيل بمصطفي كامل وكنيسة مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر وكنيسة الأنبا أنطونيوس بحي اللبان وكنيسة العذراء بكليوباترا، كما اعترفت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤخرا كأحد قديسي الكنيسة على مر عصورها.