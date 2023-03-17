السفارة الأمريكية في بيروت تطلق صندوقا لمساعدة والاستثمار في الطاقة المتجددة بلبنان

أطلقت السفارة الأمريكية في بيروت والوكالة الأمريكية الدولة للتنمية صندوقًا لمساعدة والاستثمار في الطاقة المتجددة في لبنان، بهدف جذب استثمارات مالية محلية وخارجية لتطوير قطاع الطاقة اللبناني.



وذكرت السفارة الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن "الصندوق الأمريكي ينطلق من مبلغ 4 ملايين دولار مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف جذب الاستثمارات المالية المحلية والخارجية لتصل قيمته إلى 20 مليون دولار من أجل مساعدة الشركات الخاصة الكبيرة لاعتماد وسائل الطاقة المتجددة في أعمالها".



من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا إن "هذا الصندوق ليس الاستجابة الأولى من جانبنا لأزمة الطاقة في لبنان ولن تكون الأخيرة، فمنذ عام 2012 توفر واشنطن من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كهرباء احتياطية بأسعار معقولة ومتجددة للمنازل والشركات".



وأضافت أنهم على ثقة بأن الشركات والمستثمرين اللبنانيين فرصة لدعم الاقتصاد اللبناني واستمرارية الأعمال المحلية وتأمين وظائف لمئات اللبنانيين وتعزيز إيمانهم بغد أنظف وأكثر إنتاجية.