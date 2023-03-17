الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي في مقاطعة زابوروجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم إرهابي ضد المدنيين في مقاطعة زابوروجيا واعتقال 3 متواطئين مع القوات الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- أنه تم اكتشاف مجموعة من مخابئ الأسلحة والذخيرة في المقاطعة، مضيفة أن القوات الروسية تمكنت من تدمير مجموعة استطلاع تخريبية أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر عبر مقاطعة خيرسون.

من جهته، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة دنيبر العسكرية، رومان كودريان، إن المجموعة التخريبية استخدمت قوارب مموهة لعبور النهر ولكن المدفعية الروسية تمكنت من التصدي لهم.