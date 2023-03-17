ننشر جدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام في مكة طوال شهر رمضان

وسيقوم بإمامة المصلين: الشيخ عبدالرحمن السديس، وماهر المعيقلي، وبندر بليلة، وعبدالله الجهني والشيخ ياسر الدوسري.وأعلنت الحكومة السعودية في فبراير الماضي، عن بدء الاستعدادات الخاصة لاستيعاب حركة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، والمتوقع عودتها إلى معدلات ما قبل جائحة كورونا، حيث تستهدف استقبال 15 مليون معتمر بحلول عام 2025.وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، خلال زيارته التفقدية للمدينتين المقدستين رفقة وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أن المشاريع الجديدة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة والرقي بخدماتها ضمن خطة لإضافة 5000 غرفة فندقية جديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة مع نهاية العام الجاري، استجابةً للطلب المتزايد من المعتمرين والزوار.يأتي ذلك فى إطار إطلاق السعودية عدد من المبادرات لتيسير رحلة المعتمرين والزوار القادمين للمملكة، منها إتاحة تأشيرة زيارة السعودية لمقيمي دول الخليج ومقيمي دول أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة منتصف العام الماضي، بالإضافة إلى إتاحة تأشيرة المرور (الترانزيت) المجانية لزيارة المملكة أو أداء العمرة عند السفر مع الناقلات الجوية السعودية وهي (الخطوط السعودية وطيران ناس).وتستهدف السعودية رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 15 مليون معتمر بحلول عام 2025، وصولاً إلى 30 مليون معتمر في العام الواحد بحلول عام 2030، وفق رؤية السعودية 2030، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة بسهولة.