روسيا تسعى لإقامة قناة مباشرة لتحويل الأموال وتسهيل التجارة مع بنجلاديش

طالبت روسيا بنجلاديش بفتح قناة مباشرة لتحويل الأموال بين البنكين المركزيين للبلدين وشركات تحويل الأموال بهدف الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين مطلعين القول إن روسيا تضغط من أجل إقامة نظام مدفوعات بديل مع بنجلاديش التي فشلت في تحويل أقساط قرض روسي أولي قيمته 500 مليون دولار لتمويل الأعمال التجهيزية لمشروع إقامة محطة طاقة نووية بعدة مليارات دولار.

يذكر أن محطة الطاقة النووية ستقام في مقاطعة بابنا على بعد 140 كيلومترا غرب العاصمة دكا، وتقدر تكلفتها بنحو 65ر12 مليار دولار سيتم تمويل أغلبها بقرض روسي.

وأشارت بلومبرج إلى أن بنك روسيا المركزي وجه رسالة إلى عبد الرؤوف تالقدر محافظ البنك المركزي البنجلاديشي إن البنية التحتية للتعاملات بين البنوك الروسية والبنجلاديشية ليست كافية لخدمة كل تسويات حركة التجارة الثنائية دون الحاجة لوجود بنوك وسيطة من دولة ثالثة".

كما اقترحت روسيا على بنجلاديش توقيع اتفاق مبادلة عملةوتمكين نظام التراسل الخاص ببنك روسيا المركزي من تسهيل حركة التجارة والاستثمار الثنائية، بحسب الرسالة التي اطلعت عليها بلومبرج.