تغريم الرئيس التشيكي بسبب عدم تقديم بيانات عن المانحين لحملته الانتخابية

أصدرت هيئة الإشراف المسؤولة عن الإدارة المالية للأحزاب السياسية، قرارا بتغريم الرئيس التشيكي بيتر بافيل، 60 ألف كرونة تشيكية لعدم تقديمه بيانات بشأن بعض المانحين لدعم حملته الرئاسية، مثل العناوين وتاريخ الميلاد.

وأفاد موقع إذاعة "راديو براغ إنترناشونال" اليوم الجمعة، بأنه لم يتم الكشف عن عدد المانحين الذين لم يتم تقديم بياناتهم.

وقال بافيل للصحفيين خلال زيارته لبولندا، إنه في حال لم يقدم المانحين البيانات بأنفسهم، لا يوجد سبيل للحصول عليها منهم، مضيفا أن 60 ألف كرونه تشيكية هي الغرامة المعيارية للمخلفات الطفيفة وأن مثل تلك الأشياء ببساطة تحدث أحيانا.

يشار إلى أن الغرامة هي الأعلى التي تفرضها الهيئة على أي شخص حتى اليوم.