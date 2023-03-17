 5 آلاف مشجع لمباراة المنتخب الأوليمبي وزامبيا في تصفيات كأس الأمم - بوابة الشروق
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5 آلاف مشجع لمباراة المنتخب الأوليمبي وزامبيا في تصفيات كأس الأمم

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 7:01 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 7:05 م

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال، مساء اليوم الجمعة، السماح 5 آلاف مشجع لمباراة المنتخب الأولمبي أمام زامبيا، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره الزامبي، على ملعب الدفاع الجوي يوم الأربعاء القادم، في الدور الفاصل لـ تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية، بشأن حضور 5 آلاف مشجع لمباراة المنتخب الأوليمبي وزامبيا، في تصفيات البطولة الإفريقية للشباب.

وفي سياق متصل، سيلعب المنتخب الأوليمبي مع نظيره السوداني، على استاد المقاولون العرب غدًا السبت، في آخر التجارب الودية قبل مواجهة زامبيا.


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