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اليوم.. عرض فيلم «من السودان إلى الأرجنتين» بالإسماعيلية السينمائي

إيناس عبدالله
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 11:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 11:35 ص

يعرض ظهر اليوم، الفيلم التسجيلي "من السودان إلى الأرجنتين"، المشارك في المسابقة الرسمية بالدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، بحضور وفد من سفارة الأرجنتين مكون من سفير الأرجنتين في مصر جونزالو اريولابيتيا، وحرمه جابريلا لورينا فالديفيزو، حيث من المقرر أن يلقى السفير كلمة قبل عرض الفيلم.

فيلم "من السودان إلى الأرجنتين" إخراج ريكاردو بريف، وتقام بعده ندوه نقاشية بحضور طلال عفيفي المنتج المشارك في الفيلم، والذى يركز على قصة عالم الآثار المُلهم "أبراهام روزنفاسر" ورحلته الضارية في التنقيب وحفظ الآثار في السودان بمنطقة النوبة جنوب السد ستينيات القرن الماضي.


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