8 توصيات لمؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الأول لشباب التكنولوجيين بالأقصر

أعلن الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، توصيات مؤتمر الجامعة الأول لشباب التكنولوجيين 2023، الذي عقد يومي 15و16 مارس الجاري، بمشاركة وحضور ممثلين عن 6 جامعات وهيئات أكاديمية، للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وكذلك الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن المؤتمر خرج بـ8 توصيات تمثل أولها في وضع الآليات الملائمة لتحفيز شباب التكنولوجيين، وتبني الأفكار والمشاريع التكنولوجية، ذات الصلة بتطوير الصناعات الخشبية والغذائية، وتطوير الخدمات السياحية والفندقية وتنمية المجتمع.

وأضاف زين الدين، أنه من ضمن التوصيات تقديم الدعم اللازم لتمويل الأفكار والمشاريع الخاصة بشباب التكنولوجيين، عبر قنوات اتصال بين الشباب والمؤسسات الصناعية ذات الصلة، وتعزيز لغة الحوار المفتوح بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعقد ندوات تثقيفية وأنشطة طلابية لتبادل الرؤى والتفاعل الإيجابي البناء لخلق شخصية الطالب التكنولوجي، بما يتناسب مستقبلا مع سوق العمل من مهارات وسلوك ومعرفة.

واستطرد أنه من ضمن التوصيات أيضا التعاون بين برامج الجامعة بتخصصاتهم البينية، في تصنيع وتسويق الأفكار والمشاريع الطلابية، وعمل خطة لإعادة تدوير النفايات، واستخدامها لتصنيع منتجات بتكلفة أقل، للحفاظ على البيئة والصحة العامة، مبادرة طلابية "كن سفيرا لجامعتك" لنشر وتعميم السلوكيات الجامعية الإيجابية، وإعادة تدوير المخلفات واستخدامها، بما يتناسب مع تكنولوجيا التخصص وإنتاج منتجات طبيعة للاستخدامات الطبية.

وختمت التوصيات بالاستعداد لمؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني، في العام الجامعي 2023/2024، والتوسع في المشاركة الطلابية والمتحدثين من الصناعة وشباب الجامعات المصرية والمشاركة المجتمعية.