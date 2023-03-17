كندا ترسل دفعة أخرى من دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرسلت القوات المسلحة الكندية دفعة جديدة من دبابات (ليوبارد 2) إلى أوروبا ليتم تسلميهم إلى أوكرانيا.

وقال الجيش الكندي - في تغريدة على صفحته الرسمية على (تويتر) - إن "دفعة أخرى من ليوبارد 2 في طريقها إلى أوروبا كجزء من التزام الحكومة الكندية بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها مفي الحرب الروسية غير القانونية".

وأشارت القوات المسلحة الكندية إلى أنها تواصل دعم "أصدقائنا الأوكرانيين الذين يقاتلون لحماية وطنهم".

وتعهدت كندا في وقت سابق بتسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا. وتم تسليم أربعة منهم إلى بولندا، حيث خضع أفراد من الجيش الأوكراني للتدريب على تشغيلهم.

ولم يوضح التقرير عدد الدبابات المرسلة إلى أوروبا.