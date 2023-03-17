 70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 2:06 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 2:06 م

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، أن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم إغلاق الاحتلال لمحاور الطرق والشوارع الرئيسة في القدس لتأمين سير الماراثون التهويدي.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في بطاقات المواطنين الوافدين إليه، ومنعت العديد من الدخول.


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