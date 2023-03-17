السيسي يتوسط صورة تذكارية مع المتطوعين من تحالف العمل الأهلي وممثلي كتف في كتف

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من شباب المتطوعين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي مبادرة "كتف في كتف" باستاد القاهرة.

وتأتي احتفالية إطلاق مبادرة (كتف في كتف) تقديرًا لجهود آلاف المتطوعين، الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية، قبل حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة 300 ألف متطوع من التحالف الوطني في كل المحافظات، وجميع مؤسساته، والتي تضم 34 كيانًا تنمويًا يمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.