بازل السويسري يهزم سلوفان براتيسلافا ويبلغ دور الثمانية بدوري المؤتمر

تأهل فريق بازل السويسري إلى دور الثمانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك عقب فوزه على مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4 /1 بضربات الترجيح، بعد تعادلهما 2/2 مساء الخميس في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالنتيجة ذاتها 2 /2، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين ومن ثم ضربات الترجيح التي ابتسمت للفريق السويسري بعد تسجيله أربع ضربات مقابل واحدة فقط للفريق السلوفاكي.

وتقدم مالك أبو بكاري لسلوفان براتيسلافا في الدقيقة 11، قبل أن يضيف يوراي كوشكا الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 53 سجل ريكاردو كالافيوري الهدف الأول لسلوفان لبازل في الدقيقة 53، فيما أدرك زكي أمدوني التعادل للفريق السويسري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.