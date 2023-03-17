يفتتح اليوم، معرض "السينما.. ذاكرة المكان"، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والقصيرة في دورته الـ24، بحضور مستشار وزيرة الثقافة خالد عبد الجليل ورئيس المركز القومي للسينما المونتيرة منار حسنى ورئيس المهرجان الناقد السينمائى عصام زكريا، والذى ينظمه موقع "باب مصر" بالتعاون مع المهرجان، ويضم لوحات للفنانين أحمد عزت وإبراهيم البريدى وإيهاب عبد الغفار وغيرهم.

ويضم المعرض 40 لوحة لـ20 فنانا، فكرتها الأساسية تتركز على الذاكرة وعلاقتها بالسينما وكذلك صورة المدينة، وكيف يمكن أن تتحول السينما إلى وسيلة لتوثيق المدينة وعالمها من أماكن عامة وحدائق تحمل طابعًا خاصًا وتعد رمزًا في الوعى الجمعى للجمهور مثل حديثة الحيوان بالجيزة، بالإضافة إلى تأثير بعض المشاهد السينمائية على ذاكرة الفنانين، وذلك من خلال إعادة تشكيل المشاهد المؤثرة في السينما من خلال لوحاتهم في المعرض، والتي تتضمن بعض المشاهد السينمائية الشهيرة التي تضم نجومًا منهم فؤاد المهندس وتحية كاريوكا وغيرهم من النجوم.

كما تقام ندوة بنفس العنوان في السابعة مساءًا، بالقاعة الصغرى بقصر ثقافة الإسماعيلية يديرها الكاتب والناقد والمؤرخ محمد شعير، وتناقش فكرة الذاكرة والمدينة ويعرض خلالها فيلم "السر" الذى يرصد عن الرحلة الروحية التي يقطعها آلاف من مريدى القطب الصوفى أبو الحسن الشاذلى والتي لم تمنعهم عنها مشقة الطريق، والمعرض مستمر حتى يوم 20 مارس 2023، في قصر ثقافة الإسماعيلية.