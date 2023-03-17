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نجحت الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، في تنفيذ تجربة إخلاء مبنى الفرع في وقت لم تتجاوز مدته دقيقة ونصف بعد إطلاق صافرات الإنذار بشكل طاريء.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنة رئيس الجهاز التنفيذي، والدكتور عصام الدين عامر رئيس قطاع شئون الفروع، وإشراف المهندس محمد عبدالله قطب، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، وشريف الشاذلي مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، وبحضور العقيد عبدالحميد حجازي رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بالغربية.

وقدم فريق جهاز شئون البيئة بطنطا كل الدعم والمشاركة الفعالة، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية لإنجاح التجربة.

بدأت عمليات المحاكاة بتفقد موقع جهاز شئون البيئة بطنطا والمكون من 5 طوابق بواقع 174 موظفا، والمزود بـ 80 مطفأة حريق جاهزة للاستخدام و6 صنابير حريق وخراطيم موصلة بشبكة المياه.



وتأتى عمليات الإخلاء ضمن الإجراءات الواجب اتباعها داخل الهيئات والمديريات الخدمية المتنوعة بالمحافظة لعملية الإخلاء لمواجهة الكوارث والأزمات المحتمل حدوثها.

فيما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تدريب العاملين والموظفين على الاستعداد الجيد لمواجهة أى ظرف طارئ وكيفية مواجهة التحديات والظروف الطارئة.