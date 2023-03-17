قال هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق، إنه يجب على جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الرحيل وترك منصبه، مشيرا إلى إنه سقط من نظر اللاعبين بعد العودة مرة أخرى بعد الإقالة.

وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته أمام شباب بلوزداد الجزائري بثنائية دون رد.

وأشار هيثم فاروق في تصريحاته عبر قناة "بي إن سبورتس":" فيريرا يجب عليه الرحيل، إن مدير فني يرحل ثم يعود من أجل الراتب او الشرط الجزائي فهو سقط من نظر اللاعبين".

وأضاف:" الراجل استنفذ لمونة واتعصرت، مش معنى إن طالب جامعة كان يحصل على امتياز فى سنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة وفي سنة رابعة سقط تقولي لا هنجحه علشان كان بيجيب امتياز".

وأتم:" فيريرا له بصمات مع الزمالك لكنه فشل .. ولازم يمشي".