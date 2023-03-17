ميدفيديف: روسيا ستواصل حربها ضد محاولات تحريف القانون الدولي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن موسكو ستواصل حربها ضد محاولات بعض الدول تحريف القانون الدولي، والخروج عن ميثاق الأمم المتحدة، والتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.

وقال ميدفيديف -في كلمته أمام اجتماع مجلس إدارة وزارة العدل الروسية- "إن موسكو ستواصل الضغط من أجل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وبذل قصارى جهدها لضمان عمل نظام القانون الدولي، ومنع أي تشويه لقواعده المقبولة بشكل عام أو أي مراجعة لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف ميدفيديف -وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية- "بالطبع، سوف نقاوم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وسلط المسؤول الروسي الضوء على الدور الذي لعبته وزارة العدل في هذه العملية، مشددا على حملتها القمعية ضد المنظمات غير الربحية.