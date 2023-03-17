رفع حالة التحذير من الإرهاب في فيينا

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رفعت السلطات الأمنية النمساوية حالة التحذير من الإرهاب في فيينا مساء اليوم الخميس، بعد يوم من فرضها بعد تلقي معلومات تشير إلى احتمال تخطيط متطرفين إسلاميين لتنفيذ هجوم.

وذكرت الشرطة أن الإجراءات الاحترازية في المدينة "سيتم خفضها إلى حد كبير الآن"، بعد تقييم جديد للتهديد أجرته مديرية أمن الدولة والاستخبارات.

وزاد عدد ضباط الدوريات ووحدات مكافحة الإرهاب في المدينة بعد التحذير الذي بدأ أمس الأربعاء. كما تم تعزيز حماية المؤسسات الدينية المنتمية لطوائف متنوعة.

وذكر تقييم سابق للتهديدات أمس الأربعاء أجرته ذات المديرية أنه قد يتم استهداف مؤسسات سورية في الذكرى السنوية للحرب الأهلية السورية.

واندلعت الحرب الأهلية السورية في 15 مارس 2011.