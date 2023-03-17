حجز الترجي التونسي مقعده في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله المثير 1 / 1 مع مضيفه المريخ السوداني، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وظل الترجي متربعا على القمة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد الجزائري، الذي يستضيف الزمالك المصري، متذيل الترتيب برصيد 4 نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، رفع المريخ رصيده إلى 5 نقاط، ليتقدم للمركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات تلك الجولة.

وبادر الترجي بالتسجيل في الدقيقة 23 من عمر المباراة التي جرت على ملعب (شهداء بنينا) في ليبيا، عن طريق محمد علي بن حمودة، مستغلا هفوة قاتلة من حمزة داوود، مدافع المريخ، فيما تعادل البرازيلي باولو سيرجيو لمصلحة المريخ في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، تلقى على اثرها رائد بوشنيبة بطاقة حمراء، لحصوله على الإنذار الثاني.

وبات الترجي، الذي توج باللقب 4 مرات، ثالث المتأهلين للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، بعد فريقي الرجاء البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويلتقي الترجي مع ضيفه شباب بلوزداد في الجولة الأخيرة بالمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الزمالك، الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة، مع ضيفه المريخ.