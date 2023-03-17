عدلي القيعي يكشف حقيقة وجود أزمة مالية داخل النادي الأهلي

تحدث عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن هزيمة الفريق الأحمر أمام نظيره صن داونز بخماسية يوم السبت الماضي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال القيعي في تصريحات لقناة ناديه: «العاقل لا يهدم ناديه بعد هزيمتنا أمام صن داونز، ويجب أن نأخذ عبرة مما حدث عقب الخسارة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال».

وأضاف: «خسرنا لقب دوري الأبطال أمام الوداد، ومن ثم انطلق الفريق بعدها لتحقيق المكاسب والألقاب، الأهلي دائمًا قادر على العودة في أي وقت».

وتطرق للحديث عن الأزمة المالية التي يمر بها الأهلي، قائلا: «النادي لا يعاني من أزمة مالية، ولكن لا توجد سيولة مالية نتيجة عدم حصولنا على المستحقات في المواعيد المحددة لها».

وتابع: «تصريحاتي السابقة تم تحريفها من بعض مشجعي الأندية المنافسة، فهم أعدوا مقاطع فيديو حول تصريحاتي بشأن الأزمة المالية».

وأتم: «كي تسقط، لابد أن يكذب ويقول ما لم يحدث ويربطك بنماذج لا يحبها، ولكن جمهور الأهلي لديه الوعي المطلوب لمواجهة ذلك الأمر».