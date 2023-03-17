رضوي الشربيني للرجال: روح بلغ لو واحدة تحرشت بيك

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على رسالة لأحد الرجال من متابعي البرنامج يتساءل عن سبب مهاجمتها للرجال الخائنين، وأكدت رضوى أهمية الرسالة والرد عليها، خاصة أنها نصت بأنه كرجل لا يخون إلا لو تم وضعه تحت ضغط من الإغراءات الشديدة أو أن سيدة ضحكت عليه مشيرا إلى أن "البحر يحب الزيادة" .

وردت عليه رضوى الشربيني عبر برنامجها "هي وبس" قائلة "كلنا عارفين أن الرجالة بتخون، يا أما فيه راجل فرفوش بيحب الستات، يا أما مبدأه التعدد، لكن أنه يخون تحت ضغط دي أول مرة أسمعها، فلو فيه أي واحدة بتتحرش بيك، أو شربتك حاجة صفرا وبتضغط عليك بطريقة معينة، روح بلغ عنها وماتحطش نفسك تحت أي ضغط".

وأضافت "قانون التحرش مش للستات بس، للرجالة كمان، روح بلغ عنها وإحنا كلنا في ضهرك، واوعي تتكسف علي فكرة، لكن فكرة أن البحر يحب الزيادة فأحب أقول لحضرتك اننا في 2023 الحكاية بقت معكوسة عشان الرجالة بقت عاملة زي بوفيه الأكل المفتوح اللي الأكل بقاله من 4 لـ 5 ايام عليه، كل واحدة تعدي تأكل وتمشي وفيه اللي بطنها بتوجعها فمش بتكرر الأكل منه مرة تانية، وفيه اللي متعودة عل الأكل الحمضان ده".

ووصفت رضوى قائلة "لو الضغوط دي لأن أنت زي الطفل مع الستات اللي بيمارسوها عليك، فاشمعني بتتحول لراجل على مراتك وتفضل تشخط وتزعق وتجعر والجيران يفضلوا يسمعوك، واللا ماما طلعتلك أن ألف مين يتمناك، كده روح اتعالج عشان تكون راجل مش متاح أو محترم احتمال برضة" .

وأكدت الشربيني "على فكرة أنا مش بهاجم الرجالة الخاينة، عشان مش هيستحملوا مني دقيقتين اتكلم عليهم، أنا بس بيتطلب مني أعلق على حاجة من حد أو حد بيأخد رأي مش أكتر".