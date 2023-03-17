سول: 590 مليون دولار لتمويل مشاريع مناخية في 33 دولة من صندوق المناخ الأخضر

أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، عن تصديق صندوق المناخ الأخضر، المنظمة الدولية لمكافحة تغير المناخ، على 590 مليون دولار كتمويل مشاريع في 33 بلدا، بما يشمل المشاريع التي تخضع للتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، تم اتخاذ القرار خلال جلسة لمدة خمسة أيام للمجلس في مدينة إنتشون، على بعد 27 كيلومترا غرب سول، بدأت يوم الأحد، مشيرة إلى أن الصندوق الأخضر للمناخ شارك في 216 مشروعًا بقيمة 45 مليار دولار حتى الآن، حيث ساهم بحوالي 12 مليار دولار، بما في ذلك لدعم المشاريع المعتمدة حديثًا.

وأضافت وزارة المالية الكورية أن مثل هذه المشاريع ساعدت في خفض 2.5 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستفاد منها حوالي 913 مليون شخص.

يهدف الصندوق الأخضر للمناخ، الذي تم إطلاقه في عام 2010 في سونجدو، على بعد 36 كيلومترًا جنوب غرب سول، إلى تحويل الأموال من الدول الصناعية إلى الدول النامية لمساعدتها في معالجة المشكلات المتعلقة بتغير المناخ.