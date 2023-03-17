وكالة الطاقة الدولية تستبعد تراجع إنتاج النفط في روسيا

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قالت وكالة الطاقة الدولية إن التراجع المتوقع لإنتاج النفط في روسيا يبدو غير مرجح.

وتتوقع الوكالة التي تمثل مصالح الدول المستهلكة للنفط في العالم وصول إنتاج روسيا من الخام خلال العام الحالي لأكثر قليلا من 7ر8 مليون برميل يوميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المراجعات المتتالية للوكالة شهدت زيادة مطردة لتوقعات إنتاج النفط في روسيا على المدى القريب.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول إنتاج روسيا بحلول أكتوبر المقبل إلى حوالي 5ر9 مليون برميل يوميا، مع تراجع الإنتاج في الربع الأول من العام.

وفي الشهر الماضي قررت الحكومة الروسية خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي، وهو ما صدر قبل نشر توقعات وكالة الطاقة الدولية للشهر الماضي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها الشهرية إنها ترى استمرار إنتاج روسيا من النفط الخام أكثر من 10 ملايين برميل يوميا حتى الربع الأخير من العام الحالي، ولن يتراجع كثيرا عن هذا المستوى بعد ذلك.

من ناحيته، قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، أمام مجلس الدوما الروسي أمس، إن وزارة الطاقة الروسية تتوقع انخفاض إنتاج النفط هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إنتاج روسيا من النفط الخام والمكثفات بلغ 535 مليون طن في عام 2022، بمتوسط إنتاج 74ر10 مليون برميل يوميا بناء على معدل تحويل 33ر7 برميل / طن.

وتشمل أسباب انخفاض إنتاج النفط قرار الدولة بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في آذار/ مارس كرد فعل إزاء القيود الغربية.

وسوف يستمر خفض إنتاج الغاز الطبيعي هذا العام وسط الخروج من السوق الأوروبية حيث يستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة توجيه التدفقات.

وتهدف شركة نوفاتيك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، إلى إطلاق مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" ومشروع "أوبسكي للغاز الطبيعي المسال" في الفترة من 2024 إلى 2029.

وتتوقع الوزارة أن يبقى إنتاج الفحم في 2023 على نفس مستويات عام 2022.