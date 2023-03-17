 الفيلم المصري هتلاقيني فراشة يشارك في مهرجان اللوتس السينمائي للفيلم القصير بالجزائر - بوابة الشروق
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الفيلم المصري هتلاقيني فراشة يشارك في مهرجان اللوتس السينمائي للفيلم القصير بالجزائر


نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 4:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 4:29 ص

أعلن المخرج الشاب عبد الرحمن أشرف"عبقرينو"، مشاركة فيلمه الروائي القصير"هتلاقيني فراشة" في مهرجان أيام اللوتس السينمائية للفيلم القصير في نسخته الأولى، المقامة فعالياتها بومدين سطيف بالجزائر حتى 18 مارس الجاري.
الفيلم يشارك ضمن أفلام المسابقة الرسمية بالمهرجان بجانب 3 أفلام مصرية أخرى وهي فيلم "اتجاة معاكس" و"عقدة" و"شياكة"، وتشارك هذه الأفلام بجانب عدد من الأفلام من دول عربية منها الجزائر والعراق والمغرب واليمن وتونس.
"هتلاقيني فراشة" فيلمًا إنسانيًا من الدرجة الأولى يحمل أقوى وأروع مشاعر الحب التي تربط بين الأبنة والأم، حيث يستعرض الفيلم من خلال أحداثه حكاية فتاة وعدتها أمها قبل وفاتها بأنها ألا تتركها، وكان الوعد أنها ستظهر لها بعد وافاتها كفراشة، ذهبت الفتاة الصغيرة للبحث عن والدتها في إحدى الحدائق للاحتفال بعيد ميلادها على أمل رؤيتها كفراشة لكنها لم تجدها.


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