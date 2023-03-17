 بريطانيا.. اتفاق بين الحكومة والنقابات على إطلاق محادثات لإنهاء إضراب المدارس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا.. اتفاق بين الحكومة والنقابات على إطلاق محادثات لإنهاء إضراب المدارس

د ب أ
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 1:15 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 1:15 م

اتفقت الحكومة ونقابات التعليم في بريطانيا، على إطلاق "محادثات مكثفة" في محاولة لإنهاء موجة إضرابات المدرسين بسبب الأجور.

وأفاد بيان مشترك للنقابات ووزارة التعليم في بريطانيا بأن المحادثات ستضم 4 نقابات، وهي الاتحاد الوطني للتعليم، ورابطة قادة المدارس والكليات، والرابطة الوطنية لكبار المعلمين، ونقابة ناسوت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه لن يتم إعلان أي إضرابات جديدة لمدة أسبوعين لحين إجراء المحادثات.

وأثارت هذه الخطوة الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضرابات في المدارس، بعد يوم من توصل الحكومة إلى اتفاق بشأن الأجور مع الممرضات وعمال الإسعاف في البلاد.


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