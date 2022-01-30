قال الفنان صلاح عبدالله، إن شهر رمضان الكريم في الأحياء الشعبية يكون له مذاق خاص.

وخلال لقائه ببرنامج "بني آدم شو" الذي يُقدمه الفنان أحمد آدم، عبر شاشة "الحياة"، روى عبدالله ذكرياته مع شهر رمضان في طفولته قائلا: "كنا بنتجمع مع الولاد اللي من سني علشان نعمل زينة رمضان.. دي كانت البهجة الحلوة في استقبال الشهر الكريم".

وأشار إلى أنه كان ينظم وهو في سن صغيرة، عروضا في الشارع، أشبه بعروض مسرحية وقت الصيام، متابعا: "كنا بننظف حتة فاضية في الشارع وكأنها مسرح.. كنا بنسلي صيامنا".

ولفت إلى أن أجواء رمضان في السابق كانت تحمل بهجة أكثر مما هي عليه في الوقت الراهن.