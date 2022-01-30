 فيديو.. صلاح عبدالله: شهر رمضان في الأحياء الشعبية له مذاق خاص - بوابة الشروق
الجمعة 17 مارس 2023 11:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. صلاح عبدالله: شهر رمضان في الأحياء الشعبية له مذاق خاص

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 17 مارس 2023 - 11:38 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مارس 2023 - 11:38 م

قال الفنان صلاح عبدالله، إن شهر رمضان الكريم في الأحياء الشعبية يكون له مذاق خاص.

وخلال لقائه ببرنامج "بني آدم شو" الذي يُقدمه الفنان أحمد آدم، عبر شاشة "الحياة"، روى عبدالله ذكرياته مع شهر رمضان في طفولته قائلا: "كنا بنتجمع مع الولاد اللي من سني علشان نعمل زينة رمضان.. دي كانت البهجة الحلوة في استقبال الشهر الكريم".

وأشار إلى أنه كان ينظم وهو في سن صغيرة، عروضا في الشارع، أشبه بعروض مسرحية وقت الصيام، متابعا: "كنا بننظف حتة فاضية في الشارع وكأنها مسرح.. كنا بنسلي صيامنا".

ولفت إلى أن أجواء رمضان في السابق كانت تحمل بهجة أكثر مما هي عليه في الوقت الراهن.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك