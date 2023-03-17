مع مرور تسع سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسئولية الحكم في مصر، حرص الرئيس على توجيه عدة رسائل وتعهدات للمصريين، وذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف.



وتنشر "الشروق" الرسائل والتعهدات التي صدرت عن الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء الجمعة بستاد القاهرة:



1- منذ تسع سنوات واستجابة لنداء الشعب تشرفت بتحمل مسئولية الوطن.



2- أستعين على هذه الأمانة بالله وأعتمد على ثقتي في قدرات المصريين.



3- أتيقن بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا



4- أسعى لرفعة ورقي هذا الوطن بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة.



5- على قدر الصعوبات والتحديات التي واجهتنا لإعادة مصر لمسارها الصحيح بقدر ما كان العزم والإصرار على خوض غمار هذه التحديات لتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والنماء.



6- سنوات عديدة تمسكنا فيها بوطننا.. أمّنا به وعملنا من أجله، سعينا فيها للسلام والأمن والاستقرار وانتهجنا طريق البناء والتنمية.



7- واجهنا من المصاعب الكثير لكن في كل مرة كنا قادرين على تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وصلابة وبأسا.



8- مُجددا عهدي معكم وصادقا في وعدي لكم.. نمضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء عازمين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية.



9- ندعم المزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن.



10- نوفر كل السبل للشباب لتحقيق مستقبل يتناسب مع طموحات.



11- نتسلح في ذلك بالاستعانة بالله والإيمان بقدرة أبنائنا في تحقيق أحلام هذا الوطن التي لم ولن تسقط بالتقادم، بل تتحقق بالعمل والإصرار



12- أعبر عن عظيم امتناني للشعب المصري على كل ما بذله من جهود وما قدمه من تضحيات لنقف اليوم مطمئنين محتفين بالكثير مما تم تحقيقه وبما سيتم إنجازه لنثبت العالم مرات ومرات قدراتنا على اقتحام التحديات والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل.



وأعطى الرئيس السيسي، إشارة البدء لانطلاق مبادرة كتف في كتف، خلال احتفالية إطلاق المبادرة، بستاد القاهرة، وقال: "يالا بسم الله الرحمن الرحيم.. يالا بسم الله الرحمن الرحيم".



وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، احتفالية "كتف في كتف" الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني في ستاد القاهرة الدولي، وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة ٣٠٠ ألف متطوع من التحالف الوطني في كل المحافظات، وبحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.



يأتي ذلك ضمن فعاليات احتفالية جماهيرية هي الأكبر من نوعها وينظمها التحالف الوطني تحت شعار "الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف في كتف"، بمشاركة كل مؤسساته والتي تضم ٣٤ كيانا تنمويا تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.



يذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا من أعضاء التحالف بأهمية المبادرة تم زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا، يأتي ذلك تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.