بايدن يحث على تشديد العقوبات على المديرين التنفيذيين للبنوك الفاشلة

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يتعين "على الكونجرس أن يتحرك من أجل فرض عقوبات أشد على كبار المسئولين التنفيذيين في البنوك، الذين ساهمت سوء إدارتهم في فشل مؤسساتهم".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن بايدن قوله فى بيان إن "القانون يحد من سلطة الإدارة الأمريكية في مساءلة المديرين التنفيذيين".

وأوضح بايدن أنه عندما تفشل المصارف بسبب سوء الإدارة والمخاطرة الزائدة عن الحد فإنه يتعين أن يكون من السهل على المنظمين الحصول على تعويضات من المديرين التنفيذيين وفرض عقوبات مدنية عليهم ومنع هؤلاء المديرين التنفيذيين من العمل في صناعة المصارف مرة أخرى.

يذكر أن مصرف "سيليكون فالي" الأمريكي المتخصص في تمويل الشركات الناشئة تم إغلاقه مؤقتا ووضعه تحت سيطرة الدولة بعد فشل عملية طارئة لزيادة رأس المال، وذلك حسبما أعلنت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة "إف دي آي سي" يوم الجمعة الماضي .