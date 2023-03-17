النقل تنشر أحدث تصوير جوي لمونوريل قطاع مدينة نصر

نشرت وزارة النقل، أحدث تصوير جوي لقطاع مدينة نصر بمشروع مونوريل شرق النيل، ضمن خطة وزارة النقل بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم.

يذكر أن مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" سيربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس، وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع، مرورا بشارع ذاكر حسين، وصولا إلى الوفاء والأمل، ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي، وصولا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة.