تعرف على فرص الزمالك في التأهل بعد تعادل المريخ والترجي

ساهم تعادل فريقا المريخ السوداني مع الترجي التونسي، في أن تتغير حسابات المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم الزمالك.

ويتقابل الزمالك مساء اليوم الجمعة مع شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الخامسة، على ملعب ٥ يوليو.

وارتفع رصيد الترجي إلى ١٠ نقاط، مقابل ٦ لبلوزداد قبل مباراته اليوم اما المريخ السوداني فله ٥ نقاط في المركز الثالث وتراجع الزمالك للمركز الرابع والأخير وله ٤ نقاط.

وأصبح الزمالك بحاجة للفوز من أجل الوصول للنقطة ٧ واحتمال وصافة الترتيب خاصة مع وصول الترجي للنقطة العاشرة، وضمانه التأهل بشكل كبير وفي صدارة الترتيب.

اما تعادل الزمالك فيصل به للنقطة الخامسة ليتساوى مع المريخ لتصبح فرصته في التأهل صعبة خاصة ان الترجي سيضمن الصدارة بشكل كبير ويكفيه فقط التعادل مع بلوزداد او حتى الخسارة بنفس نتيجة مباراة الذهاب وانتظار فارق الأهداف.